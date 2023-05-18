Собянин: Главархив показал уникальные исторические фотографии музеев

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Главархив опубликовал уникальные исторические фотографии музеев, рассказал Сергей Собянин.

"В Международный день музеев всегда можно увидеть что-то редкое. Вот и Главархив решил показать уникальные исторические фотографии. Это снимки столичных музеев, сделанные в разные годы", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что на фотографиях, которые показал Главархив можно увидеть Исторический музей сразу на нескольких снимках. Первый снимок черно-белый, сделанный еще в начале ХХ века. Второй – цветной 1984 года. Там виден знаменитый красный фасад здания.



Кроме того, фотографы множество раз запечатлели залы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Собянин подчеркнул, что Главархив также хранит фотоснимки домов-музеев, принадлежавших известным деятелям России. Например, в фонде можно найти фотокарточки 1971 года Дома-музея Константина Циолковского.

Подборку фотографий можно посмотреть по ссылке.

Ранее Собянин рассказал, что Главархив по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова опубликовал документы и поделился интересными фактами, раскрывающими подробности жизни художника.

Мэр рассказал, что значительная часть жизни художника Виктора Михайловича Васнецова была связана с Москвой – здесь он создавал и выставлял самые известные свои полотна, сотрудничал с музеями.

