Главархив опубликовал документы о жизни художника Виктора Васнецова – Собянин

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Главархив по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова опубликовал документы и поделился интересными фактами, раскрывающими подробности жизни художника. О них в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Значительная часть жизни художника Виктора Михайловича Васнецова была связана с Москвой – здесь он создавал и выставлял самые известные свои полотна, сотрудничал с музеями", – написал мэр.

Градоначальник напомнил, что Васнецов родился в 1848 году в Вятской губернии. Сначала он планировал стать священником, как его отец, но во время учебы в духовной семинарии раскрыл талант к живописи. К 1868 году он отучился рисованию и поступил в Императорскую Академию художеств.

После учебы художник уехал за границу. В Париже он работал в мастерской Василия Поленова, где и создал одну из первых своих работ – картину "Богатыри".

Брат Васнецова – Аполлинарий Васнецов – тоже был художником. Они вместе входили в Абрамцевский художественный кружок. Виктор Васнецов также тесно сотрудничал с братьями Третьяковыми, в частности художник создал эскизы рисунков для оформления фасада их галереи.

В 1912 году в Историческом музее состоялась большая персональная Васнецова, которая позволила ему снискать международное признание. За свои заслуги художник получил звание потомственного дворянина. Сегодня его картины можно увидеть в Третьяковской галерее и других музеях.

Ранее сообщалось, что столичный Главархив открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена Великой Отечественной войны. Произведения доступны в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", они раскрывают новые факты об истории страны в период ВОВ.

Началось строительство надземного перехода между зданиями Третьяковской галереи