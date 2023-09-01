Россиянам рассказали об изменениях в сфере образования с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С приходом осени российских школьников и студентов ждет ряд нововведений, в том числе переход на золотой стандарт и эксперимент с новыми уровнями высшего образования.

С 1 сентября в российских школах ввели федеральные основные образовательные стандарты (ФООП), иначе – золотой стандарт образования. Он коснется русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ. В свою очередь, в начальной школе это затронет три предмета: русский язык, чтение и окружающий мир.

Фактически золотой стандарт – тот уровень знаний, которым должен быть обеспечен ребенок, независимо от того, в каком регионе он учится. В обновленных стандартах в том числе теперь есть четкое содержание программы по каждому предмету, а также ожидаемые результаты учащихся. Плюс по всем предметам появятся единые госучебники. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, подготовить их планируют до конца 2025 года.

Кроме того, с 1 сентября одиннадцатиклассники уже начнут изучать историю по новым учебникам. Издание подготовили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, историк Александр Чубарьян и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Линейка состоит из четырех книг: "История России" и "Всемирная история" для 10-го класса и издания на те же темы, но для 11-го. Таким образом, два курса впервые будут синхронизированы.



Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

По словам Мединского, в новом пособии полностью переработаны главы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м. Также добавлен раздел о событиях с 2014 года по сегодняшний день, включая спецоперацию на Украине.





Владимир Мединский помощник президента РФ Рассказывать об истории новейшей, рассказать про Сочинскую олимпиаду, про чемпионат мира по футболу, про ковид и не упомянуть специальную военную операцию – было бы чудовищным хамством. Поэтому у нас отдельная глава посвящена СВО. Она написана, обращаясь к школьнику.

Параграфу о спецоперации уделено 29 страниц, в нем школьникам расскажут о причинах и ходе ее проведения, а также о вхождении в состав России новых регионов. Кроме того, в разделе идет речь о конфронтации РФ и Запада. Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что после завершения СВО учебник будет дополнен.

Также с 1 сентября в шести вузах страны начнется эксперимент по переходу на новые уровни высшего образования. Изменения почувствуют студенты Московского авиационного института, НИТУ МИСИС, Московского педагогического государственного университета, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.

В этих вузах вместо системы бакалавриата, специалитета и магистратуры появятся базовый и специализированный уровни высшего образования. Программы аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки также будут обновлены. При этом правила для тех, кто уже учится в этих заведениях, не поменяются.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников, а всего в этом году в столичные школы пришло более 1,1 миллиона юных москвичей – абсолютный рекорд в истории города.