Путин проведет открытый урок "Разговор о важном" 1 сентября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном", сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие пройдет в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей". На открытом уроке будут присутствовать 30 школьников, которые имеют выдающиеся достижения в учебе, а также являются победителями международных олимпиад и состязаний.

Вместе с этим 1 сентября, продолжили в Кремле, Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в формате видеоконференции даст старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех школ с обучением на русском языке.

Помимо этого, российский лидер в режиме онлайн присоединится к церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ, заключили в пресс-службе.

Ранее журналист программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин рассказал, что президент России встретится с учениками в честь Дня знаний. Глава государства уже проводил открытый урок "Разговор о важном" в прошлом году.

В тот момент Путин совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах.

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