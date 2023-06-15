Программы в вузах для уже учащихся в рамках новой системы меняться не будут – Минобрнауки

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Программы в университетах для тех студентов, которые уже обучаются по действующим правилам, меняться в рамках нового механизма не будут. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал в выступлении на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все, кто учится по действующим программам, получат все те дипломы, на которые они рассчитывают. И программы корректировать не планируются", – цитирует министра ТАСС.

По словам главы ведомства, все изменения будут последовательными. В первую очередь, продолжил Фальков, они начнут касаться тех вузов, которые присоединились у эксперименту.

Ранее Владимир Путин утвердил проект о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования.

Согласно инициативе, в стране будут два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Помимо этого, проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры, которая будет считаться этапом профессионального образования.

Шесть российских вузов начнут переход на новую систему высшего образования в этом году