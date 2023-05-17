Минобрнауки утвердило планы создания девяти кампусов мирового уровня

Фото: minobrnauki.gov.ru

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утвердило дорожные карты с девятью вузами в рамках проекта по созданию кампусов мирового уровня. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.

Кампусы должны быть созданы в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде и на федеральной территории "Сириус".

"Важно обеспечить комфортное и безопасное место для жизни и учебы, создать среду для генерации научных знаний и новых технологий, а также организовать доступное общественное пространство – все эти факторы влияют на успешность проекта, его востребованность, а также качество новой инновационно-образовательной среды", – сказал замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.

По словам представителя пресс-службы министерства, создание кампусов направлено на привлечение талантливых молодых людей в науку. Таким образом планируется повысить вовлеченность профессионалов в эффективное решение важнейших вопросов в науке.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что в кампусе в Хабаровске создадут пять кластеров, в том числе строительство и урбанистика, креативные индустрии, цифровые технологии, устойчивое развитие и гуманитарные науки. По его словам, уже разработали концепцию кампуса, подписали договор с Российским научным фондом и наладили взаимоотношения с вузами Китая.

Дегтярев считает, что благодаря появлению кампуса, Хабаровский край еще на один шаг приблизится к современной инфраструктуре для раскрытия научного, образовательного и инновационного потенциала региона.

В свою очередь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в дорожной карте региона отмечено почти 1,5 тысячи мероприятий до 2030 года. Например, планируется создание новых центров и лабораторий НовГУ. Кроме того, обустроят общественные пространств и проведут мероприятия по привлечению кадров в регион.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется создают среды для маломобильной категории граждан.

В начале августа 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению Владимира Путина правительство выделит около 36 миллиардов рублей на создание новых университетских кампусов.

Мишустин объяснил, что строительство будет идти при участии региональных властей и бизнеса на условиях государственно-частного партнерства и концессии. По предварительным оценкам, за 10 лет будет создано не менее 30 кампусов общей вместительностью до 150 тысяч человек.

