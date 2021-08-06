Правительство РФ выделит около 36 млрд руб на создание новых университетских кампусов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит около 36 миллиардов рублей на создание новых университетских кампусов.

"В год науки и технологии мы начинаем масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. Такое поручение дал президент. Правительство утвердило правила предоставления государственной поддержки на их строительство", – заявил глава кабмина на заседании правительства.

Мишустин объяснил, что строительство будет идти при участии региональных властей и бизнеса на условиях государственно-частного партнерства и концессии.

Премьер-министр также добавил, что на участие в инвестиционном проекте подали порядка 30 заявок от университетов. Первые три в скором времени начнут реализовывать.

По предварительным оценкам, за 10 лет будет создано не менее 30 кампусов общей вместительностью до 150 тысяч человек. По своей сути они будут представлять собой современные многофункциональные пространства со всеми бытовыми удобствами.

В апреле ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов (на данный момент покинул свой пост) заявил, что в столице могут создать специализированный городок для проживания студентов. Он назвал эту меру способом поддержать студенческое сообщество.