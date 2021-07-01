Ректор ВШЭ Кузьминов покинул свой пост

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Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов покинул свой пост, передает пресс-служба вуза. Теперь он станет научным руководителем университета.

"Да, можем подтвердить. Он станет научным руководителем", – приводит РИА Новости слова собеседника.

Ранее Ярослав Кузьминов сообщал, что государство недостаточно поддерживает средний класс в условиях пандемии. По его мнению, на вызов падения доходов населения нельзя отвечать только поддержкой самых слабых.

Кузьминов подчеркнул, что население, которое выпало из среднего класса из-за пандемии, попало в бедность. Это, по его мнению, может быть "взрывоопасно с точки зрения политики".