Непривитые студенты ВШЭ будут допускаться до очных занятий только с ПЦР-тестом

16:18
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Не прошедшие вакцинацию от COVID-19 или не перенесшие заболевание студенты Высшей школы экономики смогут посетить очные занятия только в малых группах и лишь при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста. Информация об этом опубликована на сайте учебного заведения.
"Студенты из категории "обучающиеся в зоне риска" будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней", – говорится в сообщении.
Остальные занятия для таких студентов и аспирантов будут проводиться в дистанционном формате, проход в здания ВШЭ в иных ситуациях для них будет запрещен.
Приказ о мерах профилактики в новом учебном году дополнился пунктом, предусматривающим, что студенты-первокурсники из зоны риска будут допускаться на офлайн-занятия до 30 сентября 2021 года. Для них вуз организует возможность привиться в университете. Таким образом, все поступившие на образовательные программы в этом году смогут приехать в московский кампус и получить все необходимые сертификаты вакцинации уже в ВШЭ.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что вузы могут не допускать к работе не прошедших вакцинацию сотрудников.
В МГУ уже с 5 июля перестали допускать на рабочие места специалистов, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. В вуз пускают только тех, кто привился первым компонентом вакцины.
Для удобства работников и студентов в Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.
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