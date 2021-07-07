Минобрнауки РФ порекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов

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Министерство науки и высшего образования России порекомендовало вузам самостоятельно организовать вакцинацию иностранных студентов от COVID-19. Такую рекомендацию образовательным учреждениям дал замглавы министерства Петр Кучеренко в ходе образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", – заявил Кучеренко.

Ранее Минобрнауки рекомендовало отстранить от работы сотрудников подведомственных ему организаций, которые не привились от COVID-19, не имеют медотвод и не болели коронавирусом за последние шесть месяцев. Соответствующий документ был подписан Кучеренко.

Также Минобрнауки подтвердило право вузов заселять в общежития только привитых студентов.