Непривитых сотрудников организаций Минобрнауки могут временно отстранить от работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки рекомендовало отстранить от работы сотрудников подведомственных ему организаций, которые не привились от COVID-19, не имеют медотвод и не болели коронавирусом за последние шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ за подписью статс-секретаря – замглавы министерства Петра Кучеренко.

"Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: <…> в соответствии с законодательством РФ, постановлениями главных врачей субъектов РФ безопасность работников организаций во время пребывания на рабочих местах, в том числе предусмотрев возможность временного приостановления посещения работниками, не имеющими прививки против новой коронавирусной инфекции", – говорится в документе.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.