Минобрнауки подтвердило право вузов заселять в общежития только привитых студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высшие учебные заведения обладают правом допускать к проживанию в общежитиях только тех студентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса, в связи со сложной эпидемической обстановкой, заявили в пресс-службе Минобрнауки. Об этом сообщает РИА Новости.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", – сказали в ведомстве.

Министерство, в свою очередь, занимается разъяснением необходимости прививок и организацией условий для всех, кто хотел бы пройти вакцинацию.

"Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы", – добавили в Минобрнауки.

Ранее стало известно, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября только студентов с прививкой от новой коронавирусной инфекции.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее заявил, что для российских студентов необходимо создать условия для добровольной вакцинации, их безопасного участия в учебном процессе и проживания в общежитиях. Он добавил, что вузы, научные организации и Минобрнауки должны совместно способствовать наращиванию темпов вакцинации.