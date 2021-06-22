Ректор РХТУ Мажуга назвал меры, которые повысят привлекательность Москвы для студентов

12:51
Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга выразил мнение, что создание современных студенческих кампусов в столице повисит привлекательность города.
"Строительство современных студенческих кампусов в Москве позволит не только повысить качество образования и выйти на новый уровень научно-исследовательской работы, но и ускорит развитие прилегающих территорий, обеспечит синергетический эффект от взаимодействия городской и университетской среды", – считает Мажуга.
Он отметил, что современный студенческий городок – это не только место для обучения и проживания студентов, но и возможность посещения объектов спортивной инфраструктуры и культурно-досуговых мероприятий. Мажуга выразил уверенность, что к 2030 году таких центров в Москве будет несколько.
Ранее Мажуга предположил, что стране нужно играть более активную роль в развитии экспорта образования и в достижении целей, которые поставлены в федеральном проекте "Экспорт образования".
По его словам, проект, запущенный в мае 2017 года, входит в нацпроект "Образование". Он будет реализовываться до конца ноября 2025 года. Главная его задача заключается в повышении привлекательности и конкурентоспособности образования РФ на международном рынке образовательных услуг, что может привести к увеличению несырьевого экспорта России.
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