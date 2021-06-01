Ректор РХТУ Мажуга: экспорт образования может стать одним из госприоритетов

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга выразил уверенность, что стране нужно играть более активную роль в развитии экспорта образования и в достижении целей, которые поставлены в федеральном проекте "Экспорт образования".

По его словам, проект, запущенный в мае 2017 года, входит в нацпроект "Образование". Он будет реализовываться до конца ноября 2025 года. Главная его задача заключается в повышении привлекательности и конкурентоспособности образования РФ на международном рынке образовательных услуг, что может привести к увеличению несырьевого экспорта России.

"Развитие экспорта образования должно стать одним из приоритетов государственной политики. Государственная поддержка должна осуществляться и на национальном, и на межгосударственном уровне", – рассказал Мажуга.

Он отметил, что стране, с одной стороны, необходима постоянная работа по созданию всех условий для привлечения иностранных студентов: от учебных программ до комфортных условий проживания. С другой стороны, нужно выстраивать образовательный диалог с зарубежными странами, принимать участие в региональных интеграционных объединениях, международных организациях и форумах.

Ранее Мажуга сообщил, что программа поддержки университетов "Приоритет-2030" будет запущена в России до конца мая. Предполагается, что участие в ней примут около 100 вузов. Участники смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением задач в регионах. Он подчеркнул, что эта программа станет крупнейшим в России проектом господдержки высших учебных заведений.