Ученый Мажуга: перезапуск общества "Знание" повысит интерес общества к науке

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Вывести систему цифровой коммуникации на более высокий уровень позволит перезапуск общества "Знание" на современной цифровой платформе. Так считает ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Ученый также уверен, что это послужит развитию инноваций в России.

Всесоюзное общество "Знание", на базе которого лекторы занимались просветительской деятельностью и издавалась научно-популярная литература, было учреждено в 1947 году. Организация пришла в упадок в 90-е годы. Владимир Путин в послании Федеральному собранию поддержал идею перезапуска общества на современной цифровой платформе.

"Надеюсь, что благодаря работе общества будут налажены цифровые коммуникации, которые сегодня стали основными для молодежи. Новый стимул получит развитие инноваций, а процесс получения новых знаний не будет ограничен только учебой в школе или институте", – отметил Мажуга.

Ученый рассказал, что с освоением новых навыков согласны 72% россиян, а 38% говорят о необходимости регулярного процесса пополнения знаний.

"Для удовлетворения запроса на получение новых знаний должно работать как государство, так и общество", – добавил он.

Мажуга также уверен, что нужно активно использовать современные цифровые форматы для предложения качественной научной информации.

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