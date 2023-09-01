Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем знаний. Он отметил, что этот праздник является одним из самых главных для молодой и энергичной Москвы. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в Москве 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников, а всего в этом году в столичные школы пришло более 1,1 миллиона юных москвичей – абсолютный рекорд в истории города.

"Пусть каждый учебный день приносит ребятам радость новых знаний и открытий. Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь. В добрый путь по стране знаний!" – написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в День знаний зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире выступление Большого детского хора имени Попова в аванзале станции метро "Курская".

Кроме того, стало известно, что для всех школьников 1 сентября на Северном и Южном речных вокзалах в Москве подготовят бесплатные мероприятия.



Московские первоклассники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге 1 сентября