Москва онлайн покажет выступление Большого детского хора имени Попова

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

1 сентября, в День знаний, зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире выступление Большого детского хора имени Попова в аванзале станции метро "Курская".

Юные артисты исполнят песню "Первоклашка" из кинофильма "Утро без отметок", которой в этом году исполняется 40 лет. Также прозвучат "Дважды два четыре", "Чему учат в школе" и другие песни, хорошо знакомые детям и взрослым.

Смотрите прямую трансляцию 1 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.