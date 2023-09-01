Жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В День знаний, 1 сентября, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, а в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода с летними температурами продлится в столице еще около недели – до 6–7 сентября.

До этого синоптик сообщил, что глобальная температура июня и июля в этом году оказалась рекордно высокой, и никогда еще за период инструментальных наблюдений таких температур не бывало.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 1 сентября