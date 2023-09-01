Синоптик сообщил, что климатическое лето в Москве продлится еще неделю

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аномально теплая погода с летними температурами продлится в столице еще около недели – до 6–7 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, 1 сентября в Москве будет июльская погода, а в течение следующих дней она будет августовской.

"Лето не заметило, что его время закончилось, и перешагнуло через 1 сентября", – отметил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что глобальная температура июня и июля в этом году оказалась рекордно высокой, и никогда еще за период инструментальных наблюдений таких температур не бывало.

До этого специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 1 сентября