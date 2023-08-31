Синоптик заявил, что Земля пережила самые жаркие июнь и июль

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Глобальная температура июня и июля в этом году оказалась рекордно высокой, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Планета пережила самые жаркие июнь и июль – глобальная температура июня и июля в 2023 году была рекордно высокой, и никогда еще за период инструментальных наблюдений таких температур не бывало", – приводит ТАСС его слова.

Однако, по словам синоптика, июльские показатели в европейской части РФ были немного ниже нормальных значений. При этом крайне высокие температуры были на Урале, особенно в его северной части, и в Сибири, добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов обратил внимание, что дожди в июле в этом году были частым явлением в Москве. Рекорд был установлен 26 июля, когда выпало около 46 миллиметров осадков.

Осадки составили 180% от месячной нормы. При этом они сопровождались залповыми ливнями. По среднемесячным же значениям рекорд не состоялся. Большее количество выпадало в 2020 году. Тогда уровень дождей составил 200%.



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