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Яркий метеор заметили в небе над Иркутской областью, его выявила камера домофона в Ангарске. Метеор сгорел на большой высоте, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева.

"Судя по внешнему виду, это типичный болид – яркий метеор, космическое тело, которое с высокой скоростью вошло в атмосферу, нагрелось, засветилось и сгорело на большой высоте и, скорее всего, от него либо ничего не осталось, либо маленький кусочек мог долететь до Земли", – объяснил он.

По словам астронома, увидеть метеор могли в 200–300 километрах от города. Эксперт отметил, что болид засветился ярко, что случается на высоте от 20 до 30 километров.

"Если вспомним Челябинский метеорит, то самое максимальное свечение было на высоте 23 километра, то есть на этих высотах плотность воздуха становится достаточной, чтобы сопротивление воздуха оказалось слишком сильным", – указал он.

В свою очередь, жительница Ангарска Наталия подчеркнула, что космическое тело имело "красивый хвост".

"Увидела в камеру домофона другого подъезда. Мама там живет, а домофон привязан к моему телефону. Видео есть, но там люди. Полет с той камеры дольше. Обзор другой", – цитирует ее "Газета.ру".

Второй очевидец Виталий заявил, что в небе заметили яркую вспышку и зелено-красный свет. Подобное явление он наблюдал 20 лет назад, добавил мужчина.

"Все было быстро очень, звуков не слышал, даже с открытыми окнами в машине", – заключил собеседник издания.

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