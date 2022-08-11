Астропсихолог рассказала, как пережить суперлуние с пользой для себя

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Предстоящее суперлуние может вызвать у многих сильное чувство неудовлетворенности собой и своей жизнью. Но есть несколько способов обернуть это в свою пользу, рассказала Москве 24 астропсихолог Инга Лозанчич.
Последнее в этом году суперлуние можно будет наблюдать 12 августа. Спутник Земли зрительно будет казаться на 14% больше и на 30% ярче. Таким его будет видно в 03:36 по московскому времени.
"Солнце в это полнолуние будет "конфликтовать" с двумя планетами: Ураном (который олицетворяет стремление к переменам) и Сатурном (дисциплина, система и самоконтроль). Под действием Урана хочется изменений, причем резких и импульсивных, но Сатурн – сила инерции, которая тянет назад и пока что не дает окончательно вырваться из предлагаемых обстоятельств", – продолжила эксперт.
В такой ситуации человек ощущает, что старое из его жизни уже уходит, а новое еще не пришло. От этого он может почувствовать неудовлетворенность собой, отметила астропсихолог. При этом любую энергию можно и нужно использовать для решения задач, добавила она.
По ее словам, в этой ситуации "нужно позволить себе проявиться творчески, выразить жажду перемен через нестандартный подход в работе, личной жизни или просто в быту".
Главное в дни полной Луны – сохранять спокойствие и не вовлекаться в ситуации, предполагающие споры, выяснение отношений и позиций, советует Лозанчич. "Самоирония и юмор помогут сохранить позитив в коммуникациях. Этому, кстати, также поспособствует Уран: он символизирует не только внешнее освобождение от ограничений, но и внутреннее (а именно оно и происходит, когда удается обыграть обыденность с помощью юмора)", – пояснила астропсихолог.
Кроме того, в дни полнолуния эксперт рекомендует стремиться к золотой середине. Это поможет сохранить энергию. Любая резкость же обернется ее растратой, объяснила Лозанчич.
Эксперт добавила, что действие полнолуния люди могут почувствовать на себе до 15 августа.
Ранее стало известно, что малооблачная погода в Москве даст возможность жителям столицы увидеть звездопад Персеиды 11 августа. Однако из-за Луны он будет не таким ярким, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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