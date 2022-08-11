Погода позволит москвичам увидеть звездопад 11 августа

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Малооблачная погода в Москве в четверг, 11 августа, даст возможность жителям столицы увидеть звездопад Персеиды, однако из-за луны он будет не таким ярким, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня как раз, может быть, самый лучший день для наблюдения за этим процессом в смысле облачности, потому что небо все-таки будет малооблачным. Но поскольку в 21:40 будет восходить луна, этот свет луны несколько уменьшит яркость этого метеоритного потока", – сообщила она РИА Новости.
Ранее стало известно, что в этим летом звездопад Персеиды придется на ночь с 11 на 12 августа. При благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров за час.
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что наблюдать за потоком стоит за городом, например на даче. По ее словам, лучше уехать из столицы на расстояние более 100 километров, туда, где нет яркой засветки неба.
Для того чтобы заметить Персеиды, нужно смотреть на северо-восток, отметила специалист. Следить за метеорным потоком лучше всего невооруженным глазом. Рублева предупредила, что для наблюдения за метеорами нужно набраться терпения.
Ночью 12 августа наступит пик знаменитого летнего звездопада Персеиды
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