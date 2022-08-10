В августе можно будет наблюдать последнее суперлуние в этом году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последнее суперлуние в 2022 году можно будет наблюдать 12 августа, сообщает новостной портал о космосе и астрономии Space.com.

Ночью Луна приблизится максимально близко к Земле – спутник будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем во время полнолуния. Наблюдать его таким можно будет в 03:36 по московскому времени.

В этом году уже произошли три суперлуния – в мае, июне и июле.

Ранее стало известно, что в этим летом звездопад Персеиды придется на ночь с 11 на 12 августа. При благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров за час.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что наблюдать за потоком стоит за городом, например на даче. По ее словам, лучше уехать из столицы на расстояние более ста километров, туда, где нет яркой засветки неба.

Для того чтобы заметить Персеиды, нужно смотреть на северо-восток, отметила специалист. Следить за метеорным потоком лучше всего невооруженным глазом. Рублева предупредила, что для наблюдения за метеорами нужно набраться терпения.