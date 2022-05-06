Астрономы-любители обнаружили больше тысячи неизвестных астероидов на снимках "Хаббла"

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Свыше тысячи ранее неизвестных астероидов обнаружили астрономы-любители на архивных снимках космического телескопа "Хаббл". Об этом сообщает пресс-служба Института внеземной физики Общества Макса Планка.

Проект по изучению 37 тысяч снимков был запущен два года назад. В нем приняли участие 11 тысяч астрономов со всего мира, которые на фотографиях, сделанных в период с 2002 по 2021 год, вручную искали особые помехи, которые могли бы свидетельствовать о наличии тогда еще не открытых небесных тел. По словам авторов проекта, сделать это с помощью существующих компьютерных программ было невозможно.

В итоге были обнаружены более тысячи астероидов. С помощью снимков, на которых они запечатлены, обучили нейросеть, которая нашла еще порядка 700 астероидов. Позже ученые выделили из полученного списка 1 030 небесных тел, которые ранее астрономам известны не были. Теперь же планируется изучить их свойства, а также оценить опасность для Земли.

Ранее ученые с помощью телескопа "Хаббл" смогли определить размеры открытой в 2014 году кометы Бернардинелли – Бернштейна (C/2014 UN271). Ее диаметр составляет 129–136 километров, что делает ее самой большой кометой из ныне известных.

