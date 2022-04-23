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Наука

05:59

Астрономы обнаружили второй инопланетный мир у ближайшей к Земле звезды

наука

Фото: depositphotos/clearviewstock

Международная команда астрономов открыла ранее неизвестную экзопланету в планетной системе HD 83443, сообщает Phys.org.

Отмечается, что HD 83443 представляет собой звезду, расположеную примерно в 133 световых годах от Земли. Ее возраст оценивается в 2,64 миллиарда лет. Эффективная температура этой звезды составляет около 5155 градусов Цельсия.

Ученые уточняют, что открытый внесолнечный мир представляет собой планету с 1,5 массой Юпитера, вращающуюся вокруг своей звезды каждые 22,6 года по очень эксцентричной орбите.

Ранее камера высокого разрешения HiRISE, установленная на борту орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, зафиксировала место падения на поверхность Марса астероида или крупного метеорита. По мнению специалистов по визуализации из Аризонского университета, столкновение произошло в период с февраля 2006 года по март 2014-го. С космической точки зрения оно является новым.

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