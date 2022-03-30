В NASA предложили заключить Венеру в гигантскую оболочку и сделать обитаемой для людей

Фото: NASA/JPL-Caltech

В NASA предложили сделать Венеру обитаемой для людей, заключив планету в гигантскую оболочку. Об этом сообщает "Газета.ру".

Оболочка сможет заключить внутри себя токсичную часть нижней атмосферы, что позволит создать пригодную для дыхания атмосферу наверху.

Астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда Алекс Хоу предложил построить своего рода плоты, состоящие из полых соединений секций размером с городской квартал. При этом их нужно изготавливать менее плотными, чем окружающий воздух, чтобы они парили над непригодными для жизни слоями атмосферы Венеры.

Разработчик проекта считает, что это займет не менее 200 лет.

"Прежде всего роботы-зонды начнут поглощать токсичную атмосферу Венеры, сохраняя при этом кислород, который пригодится для дыхания поселенцев, а углерод пойдет на строительство огромных плиток. Потребуется 72 триллиона плиток размером с городской квартал, чтобы покрыть всю планету размером почти с Землю, каждая при этом будет парить на высоте почти 50 километров", – говорится в сообщении.

Только после этого можно будет начать делать верхнюю часть атмосферы пригодной для дыхания людей.

Астробиолог из Массачусетского технологического института Януш Петковски считает, что проект возможно реализовать. По его словам, преимущества Венеры заключаются в почти идентичной земной гравитации, достаточно толстой атмосфере для обеспечения надежной защиты от космических лучей и ультрафиолетового излучения.

При этом главной проблемой Венеры остается недостаток воды в венерианских условиях. По мнению Хоу, можно добывать лед на карликовой планете Церере, расположенной в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных экзопланет превысило отметку в пять тысяч. О них стало известно за тридцать лет работы наземных наблюдателей и многочисленных космических телескопов. Отмечается, что до конца XX века земные астрономы знали лишь о нескольких планетах в Солнечной системе.

