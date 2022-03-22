В NASA объявили об открытии 5 000 подтвержденных экзопланет

Фото: NASA/JPL-Caltech

Количество подтвержденных экзопланет превысило отметку в пять тысяч. О них стало известно за тридцать лет работы наземных наблюдателей и многочисленных космических телескопов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что до конца XX века земные астрономы знали лишь о нескольких планетах в Солнечной системе. К 21 марта 2022 года в архив экзопланет NASA была добавлена очередная партия из 65 экзопланет, обращающихся вокруг других звезд, в результате чего их общее количество достигло 5 тысяч.

В этот архив включают записи об открытиях экзопланет из рецензируемых научных статей, данные которых подтверждены с использованием нескольких методов обнаружения или же разных аналитических методов.

Количество неподтвержденных планет намного больше. Но даже 5 тысяч подтвержденных чрезвычайно разнообразны. Среди экзопланет есть и каменистые миры, похожие на Землю, и газовые гиганты, превосходящие по своим размерам Юпитер, а также супер-Земли и мини-Нептуны, представляющие собой уменьшенные версии Нептуна из Солнечной системы. Учеными обнаружены планеты, вращающиеся вокруг нескольких звезд одновременно, и планеты, сохранившиеся или вновь возникшие возле остатков мертвых звезд.

Вал открытий экзопланет, входящих в состав галактики Млечный Путь, начался в 1992 году, после того как польский астроном Александр Вольщан открыл первые экзопланеты у мертвой нейтронной звезды.

Ранее международная группа ученых впервые обнаружила систему из четырех астероидов, три из которых вращаются вокруг более крупного. Речь об астероиде (130) Электра. Первый спутник у него обнаружили в 2003 году. В 2014 году астрономы установили наличие второй Луны. А в 2022 году благодаря изображениям, полученным при помощи Очень большого телескопа (ОБТ), заметили у астероида и третий спутник.