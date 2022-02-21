Ученые впервые обнаружили астероид с тремя лунами

Фото: depositphotos/Paulpaladin
Международная группа ученых впервые обнаружила систему из четырех астероидов, три из которых вращаются вокруг более крупного. Об открытии сообщается в журнале Astronomy&Astrophysics.
Исследователи наблюдали за астероидом (130) Электра с помощью Очень большого телескопа (ОБТ) в Чили. Данное небесное тело относится к классу G – углеродным астероидам, состоящим преимущественно из глины и слюды. (130) Электра достигает 260 километров в поперечнике, обладая химическим составом, аналогичным тому, что отмечен у Цереры (ближайшей к Солнцу и наименьшей среди известных карликовых планет Солнечной системы).
Первый спутник у (130) Электры обнаружили в 2003 году. А в 2014 году астрономы установили наличие второй Луны.
Прогнав изображения астероида через программу шумоподавления и алгоритмы удаления светящегося гало вокруг (130) Электры, ученые выяснили, что космический объект имеет третью, очень тусклую Луну. Таким образом, (130) Электра стала первым астероидом, имеющим сразу три спутника.
Первый из них, вращающийся вокруг астероида на расстоянии около 1 300 километров, получил название S/2003 (130) 1. Вторая Луна, расположенная намного ближе к (130) Электре, названа S/2014 (130) 1. Третий спутник, получивший название S/2014 (130) 2 соответственно, находится в наибольшей близости от астероида.
Ранее стало известно, что в начале марта к Земле подлетит астероид диаметром 1,3 километра. Его размеры достигают четырех Эйфелевых башен. По расчетам специалистов космический объект приблизится к Земле на расстояние примерно 5 миллионов километров, однако угрозы столкновения нет.
К Земле приближается астероид диаметром больше километра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: