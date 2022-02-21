Ученые впервые обнаружили астероид с тремя лунами

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Международная группа ученых впервые обнаружила систему из четырех астероидов, три из которых вращаются вокруг более крупного. Об открытии сообщается в журнале Astronomy&Astrophysics.

Исследователи наблюдали за астероидом (130) Электра с помощью Очень большого телескопа (ОБТ) в Чили. Данное небесное тело относится к классу G – углеродным астероидам, состоящим преимущественно из глины и слюды. (130) Электра достигает 260 километров в поперечнике, обладая химическим составом, аналогичным тому, что отмечен у Цереры (ближайшей к Солнцу и наименьшей среди известных карликовых планет Солнечной системы).

Первый спутник у (130) Электры обнаружили в 2003 году. А в 2014 году астрономы установили наличие второй Луны.

Прогнав изображения астероида через программу шумоподавления и алгоритмы удаления светящегося гало вокруг (130) Электры, ученые выяснили, что космический объект имеет третью, очень тусклую Луну. Таким образом, (130) Электра стала первым астероидом, имеющим сразу три спутника.

Первый из них, вращающийся вокруг астероида на расстоянии около 1 300 километров, получил название S/2003 (130) 1. Вторая Луна, расположенная намного ближе к (130) Электре, названа S/2014 (130) 1. Третий спутник, получивший название S/2014 (130) 2 соответственно, находится в наибольшей близости от астероида.

Ранее стало известно, что в начале марта к Земле подлетит астероид диаметром 1,3 километра. Его размеры достигают четырех Эйфелевых башен. По расчетам специалистов космический объект приблизится к Земле на расстояние примерно 5 миллионов километров, однако угрозы столкновения нет.

