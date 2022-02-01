Россиянам назвали опасности летящего к Земле облака солнечной плазмы

Фото: depositphotos/egal
Ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус предупредила об опасности идущей к Земле волны солнечной плазмы. Об этом сообщает "Лента.ру".
"Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения, вплоть до инфаркта", – заявила специалист.
На фоне распространения волны солнечной плазмы метеозависимые люди могут столкнуться с сильными головными болями и ощущением усталости. Кроме того, вероятны слабость и боль в суставах.
Тамара Бреус отметила, что отдельного медицинского средства от подобных явлений нет. Тем, кто страдает от хронических заболеваний, можно на время увеличить дозу принимаемых препаратов.
Ранее сообщалось, что в среду, 2 февраля, Землю накроет волна солнечной плазмы. Солнце выбросило облако вещества в ходе вспышки класса М 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов.
Эксперты считают, что 2–3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: