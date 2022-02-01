Россиянам назвали опасности летящего к Земле облака солнечной плазмы

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Ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус предупредила об опасности идущей к Земле волны солнечной плазмы. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения, вплоть до инфаркта", – заявила специалист.

На фоне распространения волны солнечной плазмы метеозависимые люди могут столкнуться с сильными головными болями и ощущением усталости. Кроме того, вероятны слабость и боль в суставах.

Тамара Бреус отметила, что отдельного медицинского средства от подобных явлений нет. Тем, кто страдает от хронических заболеваний, можно на время увеличить дозу принимаемых препаратов.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 февраля, Землю накроет волна солнечной плазмы. Солнце выбросило облако вещества в ходе вспышки класса М 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов.

Эксперты считают, что 2–3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

