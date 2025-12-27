Снегопад накроет Москву вечером 27 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный снегопад накроет Московский регион после 18:00 в субботу, 27 декабря. Наибольшей интенсивности он достигнет к полуночи, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По словам синоптиков, всего до утра 28 декабря высота снежного покрова в столице может вырасти на 6 сантиметров, а количество осадков составить от 2 до 6 миллиметров. При этом столбики термометров покажут от минус 4 до минус 2 градусов.

"Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы", – говорится в сообщении.

На фоне прогнозируемого снегопада пресс-служба столичного Дептранса рекомендовала автомобилистам соблюдать внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, придерживаться скоростного режима и дистанции, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Кроме того, водителей призвали отложить поездки на машинах и воспользоваться городским транспортом.

Вместе с тем из-за снега и гололедицы в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 10:00 28 декабря.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков сообщил, что интенсивность снегопада в столице стала постепенно снижаться. Основные осадки в Москве уже выпали.

