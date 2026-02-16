Утечка газа на месте возгорания цистерны в Дагестане продолжается

Фото: 05.mchs.gov.ru

Специалистам пока не удается полностью ликвидировать утечку газа из цистерны, которая загорелась в селении Нижний Хушет в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, также там работает оперативный штаб пожаротушения. В настоящее время прорабатывается вариант перекачки топлива в безопасную емкость.

Меликов подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что у объекта отсутствует договор на проведение аварийно-спасательных работ с лицензированной организацией.

Цистерна с сжиженным газом загорелась в поселке Новый Хушет 16 февраля. Для ликвидации возгорания задействованы 63 специалиста и 19 единиц спецтехники от РСЧС, в том числе 26 сотрудников и 7 машин от МЧС.

Выяснилось, что пожар произошел при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары вследствие возникшей искры статического электричества. В результате оператор получил смертельные ожоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.