27 декабря, 12:15

Туризм

Сергунина рассказала о посещаемости туристических инфоцентров Москвы

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 1,2 миллиона человек посетили туристические информационные центры (ТИЦ) Москвы в 2025 году. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Инфоцентры для туристов посетили представители 65 стран, среди которых Индия, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Южно-Африканская Республика. Гостей познакомили с возможностями для отдыха в Москве, городскими проектами и полезными сервисами", – подчеркнула она.

ТИЦ открыты в парке "Зарядье", на Северном и Южном речных вокзалах, в парке развлечений "Остров мечты", на Тверской площади и улице Большой Дмитровке. Также по стране путешествуют 5 мобильных центров. С начала года они побывали в Нижнем Новгороде, Казани, Архангельске, Уфе, Костроме и Самаре.

В инфоцентрах туристы могут узнать о знаковых местах столицы и событиях. Кроме того, они помогают составлять прогулочные маршруты и подбирать экскурсии. Специалисты отвечают на вопросы на русском, китайском, арабском и английском языках, а также предлагают приобрести продукцию бренда "Москва".

В 2025 году туристов чаще всего интересовали ВДНХ, парк "Зарядье", кинопарк "Москино" и Парк Горького, Московский планетарий и Дом культуры "ГЭС-2". Вместе с тем они спрашивали про проект "Лето в Москве", форум "Территория будущего. Москва 2030", фестивали "Москва – на волне. Рыбная неделя" и "Пасхальный дар".

С сентября ТИЦ в "Зарядье" открыт в многофункциональном пространстве "Матрешка Москвы. Новая точка притяжения". В его конструкцию входят 30 гигантских колец. На них установлены выдвижные медиаэкраны, на которых показываются патриотические и культурно-просветительские программы.

Ранее сервис Russpass на основе рекомендаций столичного комплекса городского хозяйства предложил свои идеи для новогодних прогулок по центру Москвы. Например, москвичи и гости столицы могут выбрать прогулку на несколько часов, в рамках которой посетят Лубянскую площадь с праздничными цифрами "2026", Никольскую улицу с переливающимися фонарями, а также Манежную площадь и Тверскую улицу.

Москва планирует стать одним из самых технологичных туристических направлений в мире

