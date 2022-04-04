Специалисты NASA нашли на Марсе кратер от недавнего падения астероида

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Камера высокого разрешения HiRISE, установленная на борту орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, зафиксировала место падения на поверхность Марса астероида или крупного метеорита. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению специалистов по визуализации из Аризонского университета, столкновение произошло в период с февраля 2006 года по март 2014-го. С космической точки зрения оно является новым.

Участок, зафиксированный на снимке, занимает около 5 километров. Вокруг кратера отчетливо видны лучевые структуры, состоящие из выброшенного материала.

Ударными кратерами покрыта почти вся поверхность Марса. По оценкам NASA, на планете насчитывается более четверти миллиона ударных кратеров, диаметр которых составляет около 1 200 метров, а глубина – порядка 230 метров. Кроме того, на Марсе имеется более 43 тысяч кратеров, ширина которых составляет свыше 5 километров.

С геологической точки зрения Марс не совсем мертв. Там часто происходят марсотрясения, однако активность планеты не может сравниться с земной. В связи с этим новые кратеры, появляющиеся на Марсе, не скрываются. В частности, зафиксированный учеными ударный кратер будет виден еще миллионы лет.

Ранее в NASA объявили об открытии 5 000 подтвержденных экзопланет. О них стало известно за тридцать лет работы наземных наблюдателей и многочисленных космических телескопов. Очередная партия из 65 экзопланет, обращающихся вокруг других звезд, была добавлена в архив экзопланет NASA 21 марта 2022 года.