Эксперт рассказала, грозит ли Земле столкновение с опасным астероидом в мае

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что в ближайшее время Земле не грозит столкновение с потенциально опасными астероидами.

Ранее СМИ со ссылкой на NASA сообщили, что 6 мая с Землей якобы столкнется потенциально опасный астероид 2009 JF1. Отмечается, что предполагаемое событие может произойти в 06:34 по московскому времени. Само космическое тело якобы не имеет грандиозных габаритов, однако движется с большой скоростью.

По словам Рублевой, если бы Земле действительно грозило столкновение с опасным космическим объектом, на это бы обязательно обратили внимание российские ученые.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария По нашим информационным агентствам, нигде не прошла такая тревожная информация и никто из ученых не поднял шум в связи с этим и не стал информацию распространять.

"Я думаю, что все потенциально опасные астероиды в ближайшее время нам не угрожают", – заключила специалист.

Ранее пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос" сообщила, что астероид 2009 JF1 пролетит мимо Земли 15 мая на безопасном расстоянии, которое составляет 23 миллиона километров.

Учитывая такую дистанцию, землянам удастся наблюдать за космическим телом только с помощью больших телескопов. Однако астероид не перестает быть потенциально опасным, уточнили в "Роскосмосе". Тем не менее степень этой опасности не превышает 1:1 700 000.