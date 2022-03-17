Ученые предупредили о летящем к Земле опасном астероиде

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К Земле приближается потенциально опасный астероид 2009 JF1. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным специалистов "Роскосмоса", 15 мая небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 23 миллиона километров. С такой дистанции его яркость будет составлять не более 26 видимых звездных величин, из-за чего его можно будет наблюдать с Земли только с помощью больших телескопов.
"При этом объект не перестает быть потенциально опасным, но степень этой опасности не превышает 1:1 700 000", – отмечают ученые.
Изначально предполагалось, что вероятность столкновения 2009 JF1 с Землей гораздо выше – 1:4 000.
Ранее российские ученые определили, что лунный грунт представляет опасность для человека. Сообщалось, что микроэлементы в составе грунта могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы.
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