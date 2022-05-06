Ученые объяснили причину оползней на Марсе

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Американские ученые выяснили, почему иней на поверхности Марса нельзя увидеть невооруженным глазом и чем вызваны километровые полосы оползней на поверхности планеты. Результаты их исследования опубликованы в статье в журнале Journal of Geophysical Research.
В рамках исследования использовались данные аппарата NASA Mars Odyssey, оснащенного инфракрасной камерой. Благодаря последней специалисты могли видеть, что по утрам планета покрывается тонким слоем сухого льда, который моментально испаряется из-за резких перепадов температур.
Несмотря на наличие соответствующего инфракрасного излучения, увидеть слой бело-голубого инея посредством обычного телескопа не представляется возможным. Ученые задались вопросом, с чем это связано. Сначала они допустили наличие обычного льда под землей на исследуемых участках, однако позже пришли к выводу, что на экваторе, в отличие от полюсов Марса, образуется так называемый грязный иней – частицы льда вперемешку с пылью.
Это умозаключение натолкнуло их на другую мысль: многокилометровые пылевые лавины вдоль марсианских склонов вызваны резким испарением сухого льда и, как следствие, разрыхлением почвы. Данную гипотезу подтвердило сопоставление карт оползней и расположения мест с утренними заморозками.
Ранее самоходный аппарат Curiosity обнаружил на Марсе объект, внешне похожий на растение. Исследовательница Эбигейл Фрейман тем не менее подчеркнула, что данный объект не может быть живым, поскольку образован сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на планете. А в NASA между тем выразили предположение, что изначально объект был замурован в породу, которая впоследствии разрушилась.
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