На Марсе обнаружили похожий на растение объект

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Самоходный аппарат "Любопытство" (NASA's Mars rover Curiosity) сфотографировал на Марсе объект, внешне похожий на растение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Однако, по словам исследовательницы Эбигейл Фрейман, данный объект не может быть живым, поскольку образован сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе.

В NASA же выразили предположение, что изначательно объект был замурован в породу, которая впоследствии разрушилась. В итоге появился нетронутый эрозией "цветок".

Ранее американские ученые нашли одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, масса которой равна примерно 200 000 солнц. Она находится в центре карликовой галактики Mrk 462.

