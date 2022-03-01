На Марсе обнаружили похожий на растение объект

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Самоходный аппарат "Любопытство" (NASA's Mars rover Curiosity) сфотографировал на Марсе объект, внешне похожий на растение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Однако, по словам исследовательницы Эбигейл Фрейман, данный объект не может быть живым, поскольку образован сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе.
В NASA же выразили предположение, что изначательно объект был замурован в породу, которая впоследствии разрушилась. В итоге появился нетронутый эрозией "цветок".
Ранее американские ученые нашли одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, масса которой равна примерно 200 000 солнц. Она находится в центре карликовой галактики Mrk 462.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: