Ученые обнаружили незамерзающий океан на древнем Марсе

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Планетологи из французского Университета Париж-Сакле в ходе опытов обнаружили незамерзающий океан на древнем Марсе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Опыт показал, что миллиарды лет назад на Марсе существовали цунами и обширные водоемы. При этом не происходило переноса обширных масс осадков и не фиксировался теплый и влажный климат. После создания модели ученые также исключили возможность сухого и холодного климата.

По словам планетологов, модель показала, что на поверхности планеты существовал незамерзающий океан, что также объясняет наличие жидкой воды, ледниковых долин и ледяных щитов на юге. По их подсчетам, около трех миллиардов лет назад океан не замерзал даже при нуле градусов.

Ученые пришли к выводу, что при наличии рек, которые впадали в океан, температура поверхности воды достигала 4,5 градуса. При этом плотность атмосферы Марса была значительно выше 1% и содержала углекислый газ и 10% водорода, который позже был утрачен.

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, масса которой равна примерно 200 000 солнц. Обнаруженная дыра находится в центре карликовой галактики Mrk 462.

