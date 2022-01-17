Астрономы увидели смену сезонов на экзопланете

Фото: NASA/JPL-Caltech
Ученые-астрономы проследили годичный цикл планеты с резким сезонным перепадом температуры. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалисты с помощью телескопа Spitzer изучили планету XO-3b, которая относится к классу горячих Юпитеров.
"Мы наблюдали сезонные перепады температуры в сотни раз более сильные, чем на Земле. Но эти смены сезонов проходят по другой причине, нежели на Земле", – заявила участник исследования Лиза Данг из канадского Макгиллского университета.
Ученые установили, что годичный цикл на рассмотренной планете длится три земных дня, из которых один приходится на местное лето, еще два – на зиму.
Астрономы сообщили, что XO-3b вращается по вытянутой (эксцентричной) орбите на небольшом расстоянии от звезды. Чем дальше небесное тело удаляется от звезды, тем меньше тепла получает. При этом температура на планете столь велика, что ученые подозревают влияние приливных сил или термоядерных реакций.
В ноябре исследователи из Университета Глазго предположили, что земная вода могла образоваться из солнечного ветра и пыли.
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