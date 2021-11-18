Астроном-любитель обнаружил новую карликовую галактику

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Итальянский астроном-любитель Джузеппе Донателло открыл карликовую галактику в созвездии Рыб, сообщает "Газета.ру". Его открытие уже подтвердили профессиональные испанские астрофизиками во главе с Дэвидом Мартинесом-Дельгадо из Института астрофизики Андалусии.
Свое открытие Донателло сделал, изучая общедоступные фотографии обзора DESI legacy imaging surveys.
Узнав об этом, профессионалы решили воспользоваться более детальными изображениями, полученными с помощью Национального телескопа Галилео на Канарских островах. Обработав данные, профессионалы смогли подтвердить, что находка астронома-любителя действительно является новой карликовой галактикой.
Однако ученые отмечают, что сейчас требуются дополнительные исследования и более мощные телескопы, которые позволят понять, относится ли новая галактика к спутникам галактики Треугольника (M33) или является самостоятельным объектом.
Если подтвердится первая теория, то карликовая галактика, которую обозначили как Pisces VII / Tri III, окажется первым известным спутником M33. Чтобы установить это, астрофизикам необходимо выяснить точное расстояние между объектами и оценить их взаимное движение.
Делать это ученые планируют при помощи космического телескопа Hubble либо наземных 8-метровых или 10-метровых телескопов.
Ранее астрономы обнаружили в Млечном Пути объект неизвестного происхождения, по своим свойствам непохожий ни на планету, ни на звезду. Исследователи присвоили ему статус коричневого карлика, который изначально формировался как звезда, но не перешел к процессу термоядерного синтеза из-за нехватки массы.
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