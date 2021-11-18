Ученый перечислил астероиды, угрожающие Земле

Фото: depositphotos/Paulpaladin

В ближайшие 200 лет с Землей не столкнется ни один потенциально опасный астероид из тех, чьи орбиты отслеживают специальные службы. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, такие выводы можно сделать на основе наблюдений. При этом всего существует порядка 23–24 тысяч потенциально опасных космических объектов, при столкновении с которыми на Земле может возникнуть региональная или глобальная катастрофа.

Одним из объектов, вызывающих наибольшие опасения, исследователь считает астероид Апофис. Его диаметр составляет примерно 430–450 метров. По прогнозам Эйсмонта, приблизиться к Земле на расстояние 30 тысяч километров небесное тело может примерно через десять лет.

"Это ближе, чем летают спутники связи, они на высоте 36 тысяч километров", – отметил специалист.

Однако, по его мнению, серьезных причин для страха нет. Если какая-то опасность и существует, то заключается она в том, что объект может столкнуться с геостационарными спутниками.

Также Эйсмонт признал, что существуют и другие потенциально опасные объекты, но они могут приблизиться к Земле примерно через 100 лет.

Ранее исследователи NASA сообщили об астероиде 2016 JG12, который летит в сторону Земли. По информации Центра изучения околоземных объектов NASA, небесное тело максимально приблизится к нашей планете 20 ноября. Ожидается, что дистанция между астероидом и Землей составит 5,5 миллиона километров, что позволяет отнести объект к потенциально опасным.

