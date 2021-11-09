В ноябре к Земле приблизится астероид размером с три футбольных поля

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В середине ноября близ Земли пролетит астероид 2004 UE размером с три футбольных поля. Об этом со ссылкой на одно из подразделений NASA сообщает РИА Новости. Размер астероида от 170 до 380 метров в диаметре, он относится к потенциально опасным.

По оценкам американского агентства, на минимальное расстояние к Земле космический объект приблизится 13 ноября. Расстояние составит 4 миллиона километров, это в 11 раз превышает дистанцию от нашей планеты до Луны.

Первое наблюдение 2004 UE датировано 2004 годом, в следующий раз астероид сблизится с Землей через 30 лет – в 2051 году.

Ранее сообщалось, что в декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Объект 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров, классифицировали как потенциально опасный.

Астероид максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Данное расстояние больше, чем между Землей и Луной в 10 раз.