Ученые установили, что в Солнечной системе существовал загадочный разрыв

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Исследователи из Великобритании, США и Китая установили, что внутри существовавшего на раннем этапе развития Солнечной системы протопланетного диска около 4,5 миллиарда лет назад существовал разрыв. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science Advances.

В течение нескольких десятилетий ученые отмечают разницу в составе астероидов, падающих на Землю. Данное явление называют "изотопной дихотомией", поскольку небесное тело, как правило, содержит определенную комбинацию изотопов.

При помощи сверхчувствительных магнитометров ученые из Массачусетского технологического института, Оксфордского университета и Университета Цинхуа оценили силу магнитных полей в хондрах (быстро затвердевших каплях расплавленного силикатного вещества) двух групп метеоритов – хондритов.

Метеориты разделили на "неуглеродистые" и "углеродистые". Первые, по мнению ученых, возникли в более близком к Солнцу регионе, а последние, напротив, отдалены от звезды.

Выяснилось, что индукция изначального магнитного поля "углеродистых" метеоритов была сильнее – около 100 микротеслов по сравнению с 50 (такой же, как и у Земли сейчас).

Ученые поясняют, что сила магнитного поля планетарной системы выступает мерой скорости ее аккреции, то есть того, какое количество газа и пыли она может притянуть к своему центру.

Измерения исследователей показывают, что внешний регион Солнечной системы аккрецировал интенсивнее, чем внутренние. На основании этого факта ученые сделали вывод о том, что между областями существовал разрыв, из-за которого уменьшалось количество газа и пыли, притягиваемых к Солнцу.

"Разрывы – обычное дело в протопланетных системах, и теперь мы показываем, что они были в нашей Солнечной системе. Это дает ответ на странную дихотомию, которую мы видим в метеоритах, и предоставляет доказательства того, что разрывы влияют на состав планет", – заявил ведущий автор исследования Кауэ Борлина.

Ученые признают, что причина возникновения такого разрыва по-прежнему остается неизвестной. В качестве основных версий исследователи называют гравитацию Юпитера и космические ветра на поверхности диска.

Ранее ученые нашли новый класс планет, пригодных для жизни. Астрономы из Кембриджского университета опубликовали в The Astrophysical Journal статью, в которой пишут, что жизнь можно (и нужно) искать не только на "двойниках Земли".

Такие планеты исследователи предлагают называть Hycean. Жизнь на них, по словам исследователей, может развиваться иначе, чем на Земле.

