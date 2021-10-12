Первую в России миссию к Венере планируют запустить в 2029 году

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Первую российскую миссию к Венере планируют запустить 11 ноября 2029 года. Такую дату, по данным РИА Новости, представила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
Межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для изучения атмосферы планеты, ее внутреннего строения, поверхности и окружающей плазмы.
Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года для исследования атмосферы планеты и в июне 2034 года для доставки на Землю образцов аэрозолей и грунта с планеты.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что вторая работа в рамках венерианской программы будет связана с доставкой грунта с Венеры на Землю.
Россия готовится отправить миссию на Венеру
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