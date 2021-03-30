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Наука

12:16

Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю

наука

Фото: Depositphotos/mozzyb

Вторая работа в рамках венерианской программы будет связана с доставкой грунта с Венеры на Землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Как уточнил глава государственной корпорации, уже был подписан контракт на начало работ по первому проекту под названием "Венера-Д".

"За ней последует еще одна работа по Венере, мне представляется она крайне интересной, потому что она будет связана с забором грунта с Венеры и возвращения на Землю", – сказал Рогозин.

Ранее стало известно, что Россия готовится отправить миссию на Венеру. В процессе, который, по оценкам ученых, может занять около двух лет, примут участие представители "Роскосмоса" и Российской академии наук.

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