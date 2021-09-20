Астрономы зафиксировали крупное столкновение в космосе

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Астрономы зафиксировали мощное столкновение неизвестного космического объекта с Юпитером. Об этом сообщает научный сайт Phys.org.
Уточняется, что это произошло 13 сентября: астрономы-любители из разных частей планеты стали сообщать о вспышке на крупнейшей планете Солнечной системы. Снимками космического явления они поделились с научным сообществом.
Научный сотрудник лаборатории NTT Communication Science Laboratories в Киото Марк Делькруа, изучив кадры, пришел к выводу, что этот неизвестный объект мог быть остатком более крупной кометы или астероида, который был захвачен гравитацией Юпитера и распался на несколько частей.
По его словам, это столкновение, вероятно, самое яркое из когда-либо наблюдавшихся астрономами-любителями с 1994 года. Тогда в Юпитер врезались осколки кометы SL9.
Ранее ученые сообщили, что в сторону Земли движется группа астероидов, один из которых по диаметру сравним с высотой моста "Золотые Ворота" в Сан-Франциско – порядка 130–300 метров. Ожидается, что небесное тело окажется вблизи Земли 22 сентября, при этом столкновение исключено.
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