Ученые назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

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Гибель всего живого на Земле в результате столкновения планеты с астероидом является вполне реалистичным сценарием, заявил российский астроном Владимир Сурдин. Об этом сообщает РБК.

Ученый отметил, что вероятность падения на Землю огромного небесного тела действительно существует. Он напомнил, что в последний раз такая катастрофа произошла около 66 миллионов лет назад, когда в результате последовавших глобальных климатических изменений вымерли динозавры.

По словам Сурдина, исследователи сумели выявить некоторые закономерности таких событий и установили, что они происходят с четкой регулярностью. По их расчетам, разрушительные столкновения случаются раз в 100 миллионов лет. Таким образом, Земле будет угрожать реальная опасность примерно через 40 миллионов лет.

Ранее американские астрономы сумели измерить глубину Большого Красного Пятна – гигантского атмосферного вихря на Юпитере. Вертикальная структура пятна была проанализирована с помощью микроволнового радиометра. Показатели аномалий гравитационного поля, определенные в ходе исследования, позволили установить, что его глубина не может превышать 500 километров.