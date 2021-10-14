Климатологи назвали худшее время в истории Земли

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Климатологи считают, что худшим временем в истории Земли было массовое пермское вымирание, произошедшее около 252 миллионов лет назад. Об этом сообщает "Российская газета".
В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год говорится, что в тот период с лица планеты были стерты 96% морских видов и 73% видов наземных позвоночных животных.
Обвиняют в катастрофе извергающиеся супервулканы – тогда извергались колоссальные по площади Сибирские траппы, возникло плато Путорана. Когда вулканы выбрасывали в воздух отравляющие газы, температура сильно возросла, и жить на Земле стало невозможно.
Ученые говорят, что извержения привели к вулканической зиме, из-за которой образовался сильный парниковый эффект. Все водоемы на планете стали "токсичным супом". Эксперты не исключают, что ситуация может повториться.
Ранее в Минприроды сообщали, что 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими по итогам последней инвентаризации.
Речь идет в том числе о лошади Пржевальского, атлантическом осетре, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре и тюлене-монахе.
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