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Экология

08:05

Минприроды РФ признало вероятно исчезнувшими 11 видов животных – СМИ

животные экология

Фото: kremlin.ru

Одиннадцать объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими по итогам последней инвентаризации. Об этом со ссылкой на Минприроды РФ сообщает газета "Коммерсант".

Речь идет в том числе о лошади Пржевальского, атлантическом осетре, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре и тюлене-монахе.

"Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие", – говорится в сообщении.

В Минприроды уточнили, что за последние 400 лет в России исчезло девять видов и подвидов животных. Среди них – морская корова, степной тарпан.

Ранее сообщалось, что в Москву вернулись исчезнувшие редкие животные. Специалисты Мосприроды в прошлом году обнаружили широконоску, канюка, чибиса, среднего пестрого дятла, вальдшнепа, лысуху и других.

Также они зафиксировали редких краснокнижных млекопитающих, в число которых вошли горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь и другие. Всего было обнаружено более 40 видов птиц и свыше 10 тысяч млекопитающих из Красной книги Москвы.

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